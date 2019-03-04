ميدو جابر: حققنا فوزا مهما على الإنتاج الحربي والمقاصة بيتي

تحدث ميدو جابر، لاعب وسط مصر للمقاصة، عن فوز فريقه أمام الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدف، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.
وقال جابر عقب اللقاء: “واجهنا فريقا كبيرا و مدربا محترما، كان مهم أن نفوز اليوم، لأن الإنتاج الحربي ينافسنا على المركز الرابع بجانب
وتابع: “مصر المقاصة بيتي وعدت له، أكن لهم كل الاحترام وهناك دعم لي”.
واختتم ميدو حديثه: “أريد أن أفيد الفريق ونفسي، ونريد نكون متواجدين في المربع الذهبي بنهاية الموسم”.
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