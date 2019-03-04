مورينيو: محمد صلاح كان عليه أن يسجل الفرصة التي أضاعها

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد وتشيلسي السابق عن فرصة محمد صلاح نجم ليفربول الخطيرة التي أضاعها أمام إيفرتون في الشوط الأول.

وتعادل ليفربول وإيفرتون "ديربي ميرسيسايد" سلبيًا دون أهداف، على ملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو خلال تحليله للمباراة على "قناة بي أن سبورتس": "فرصة صلاح أمام بيكفورد في الشوط الأول، كانت من الممكن

أن تسجلها هدفًا ولا أعتقد أن تلك الأمور الصغيرة أصبحت غير جيدة، يمكنك أن تسجل بقدم اليمنى، أو تسديدة سيئة".

وأضاف "كان من المفترض أن يسجل صلاح تلك الهجمة بكل سهولة، الكرة كانت ستدخل المرمى، كلوب سيعمل معهم بالتأكيد على تلك التفاصيل الصغيرة".

وتابع" في أخر مباراة لي مع مانشستر يونايتد أمامهم، سجلوا هدفين بالخطأ،

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كانت لديهم لحظات وأعتقد أنهم لا يعيشون أفضل حالاتهم الآن".

وأردف "مانشستر سيتي فاز على ويستهام بركلة جزاء مشكوك في صحتها، وفاز بصعوبة على بورنموث ومحرز الذي يلعب بقدمه اليسرى، سجل الهدف بقدمه اليمنى وفاز السيتي على الرغم من سوء الأداء".

شاهد الفرصة بالدقيقة 28..

وبتلك النتيجة أصبح ليفربول في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، مبتعدًا عن السيتي المتصدر بفارق نقطة، والذي يملك الأخير 71 نقطة بعد فوزه أمس على بورنموث بنتيجة 1-0 ، في حين رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر.