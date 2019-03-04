اونلاين | Al-Ahli بث مباشر.. مباراة الاهلي وبتروجيت 4 مارس في الدوري المصري kora star

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Al-Ahli بث مباشر.. مباراة الاهلي وبتروجيت 4 مارس في الدوري المصري kora star

يخوض الأهلي مواجهة نارية أمام بتروجيت في الدوري المصري الممتاز، في السابعة مساء غد الإثنين على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة المحلية.

Al-Ahli بث مباشر.. مباراة الاهلي وبتروجيت 4 مارس في الدوري المصري kora star

ويحتل الأهلي بقيادة الأرووجوياني مارتن لاسارتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة حصدهم من، 15 انتصار و3 تعادلات، بينما نال 3 هزائم، سجل لاعبيه 34 هدف بينما استقبلت شباكه 15.

Al-Ahli بث مباشر.. مباراة الاهلي وبتروجيت 4 مارس في الدوري المصري kora star

قائمة الفريق لمباراة بتروجيت، وجاءت على النحو التالي:-

Al-Ahli بث مباشر.. مباراة الاهلي وبتروجيت 4 مارس في الدوري المصري kora star

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وأحمد فتحي.

خط الوسط: هشام محمد وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر وحمدي فتحي.

خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن وجونيور أجاي وجيرالدو دا كوستا.

Al-Ahli بث مباشر.. مباراة الاهلي وبتروجيت 4 مارس في الدوري المصري kora star

واجه الأهلي نظيره بتروجيت في 24 مباراة رسمية بواقع 21 مباراة بالدوري و3 مباريات بكأس مصر، حقق الأهلي الفوز في 19 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات، ولم يحقق الفريق البترولي أي انتصار على الأحمر.

Al-Ahli بث مباشر.. مباراة الاهلي وبتروجيت 4 مارس في الدوري المصري kora star

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أخر مواجهة بين الاهلي وبتروجت كانت في الدور الأول من الموسم الجاري، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت في السويس.

Al-Ahli بث مباشر.. مباراة الاهلي وبتروجيت 4 مارس في الدوري المصري kora star

- سجل لاعبو الأهلي 46 هدفًا في شباك بتروجت، بينما استقبلت شباكه 12 هدفا.

Al-Ahli بث مباشر.. مباراة الاهلي وبتروجيت 4 مارس في الدوري المصري kora star

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به ضيفه بتروجت على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

Al-Ahli بث مباشر.. مباراة الاهلي وبتروجيت 4 مارس في الدوري المصري kora star

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : هشام محمد - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : مروان محسن.

شاهد البث المباشر للمباراة قبل انطلاقها بقليل..