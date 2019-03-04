اونلاين | Yalla shoot بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجت 4-3-2019 الدوري المصري | كورة لايف .. Live7hd

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Yalla shoot بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجت 4-3-2019 الدوري المصري | كورة لايف .. Live7hd

يخوض الأهلي مواجهة نارية أمام بتروجيت في الدوري المصري الممتاز، في السابعة مساء غد الإثنين على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة المحلية.

Yalla shoot بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجت 4-3-2019 الدوري المصري | كورة لايف .. Live7hd

ويحتل الأهلي بقيادة الأرووجوياني مارتن لاسارتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة حصدهم من، 15 انتصار و3 تعادلات، بينما نال 3 هزائم، سجل لاعبيه 34 هدف بينما استقبلت شباكه 15.

Yalla shoot بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجت 4-3-2019 الدوري المصري | كورة لايف .. Live7hd

قائمة الفريق لمباراة بتروجيت، وجاءت على النحو التالي:-

Yalla shoot بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجت 4-3-2019 الدوري المصري | كورة لايف .. Live7hd

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق.

Yalla shoot بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجت 4-3-2019 الدوري المصري | كورة لايف .. Live7hd

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وأحمد فتحي.

Yalla shoot بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجت 4-3-2019 الدوري المصري | كورة لايف .. Live7hd

خط الوسط: هشام محمد وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر وحمدي فتحي.

Yalla shoot بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجت 4-3-2019 الدوري المصري | كورة لايف .. Live7hd

خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن وجونيور أجاي وجيرالدو دا كوستا.

Yalla shoot بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجت 4-3-2019 الدوري المصري | كورة لايف .. Live7hd

واجه الأهلي نظيره بتروجيت في 24 مباراة رسمية بواقع 21 مباراة بالدوري و3 مباريات بكأس مصر، حقق الأهلي الفوز في 19 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات، ولم يحقق الفريق البترولي أي انتصار على الأحمر.

Yalla shoot بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجت 4-3-2019 الدوري المصري | كورة لايف .. Live7hd

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أخر مواجهة بين الاهلي وبتروجت كانت في الدور الأول من الموسم الجاري، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت في السويس.

Yalla shoot بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجت 4-3-2019 الدوري المصري | كورة لايف .. Live7hd

- سجل لاعبو الأهلي 46 هدفًا في شباك بتروجت، بينما استقبلت شباكه 12 هدفا.

Yalla shoot بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجت 4-3-2019 الدوري المصري | كورة لايف .. Live7hd

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به ضيفه بتروجت على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

Yalla shoot بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجت 4-3-2019 الدوري المصري | كورة لايف .. Live7hd

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : هشام محمد - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : مروان محسن.

شاهد البث قبل انطلاق المباراة بقليل..