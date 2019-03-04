اونلاين | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجت | يلا شوت | كل حصري | كورة لايف | اون لاين | كورة ستار | تابع الاسطورة لايف

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يخوض الأهلي مواجهة نارية أمام بتروجيت في الدوري المصري الممتاز، في السابعة مساء غد الإثنين على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة المحلية.

ويحتل الأهلي بقيادة الأرووجوياني مارتن لاسارتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة حصدهم من، 15 انتصار و3 تعادلات، بينما نال 3 هزائم، سجل لاعبيه 34 هدف بينما استقبلت شباكه 15.

قائمة الفريق لمباراة بتروجيت، وجاءت على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وأحمد فتحي.

خط الوسط: هشام محمد وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر وحمدي فتحي.

خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن وجونيور أجاي وجيرالدو دا كوستا.

واجه الأهلي نظيره بتروجيت في 24 مباراة رسمية بواقع 21 مباراة بالدوري و3 مباريات بكأس مصر، حقق الأهلي الفوز في 19 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات، ولم يحقق الفريق البترولي أي انتصار على الأحمر.

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أخر مواجهة بين الاهلي وبتروجت كانت في الدور الأول من الموسم الجاري، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت في السويس.

- سجل لاعبو الأهلي 46 هدفًا في شباك بتروجت، بينما استقبلت شباكه 12 هدفا.

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به ضيفه بتروجت على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : هشام محمد - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : مروان محسن.

تشاهدون البث المباشر لمباراة الأهلي وبتروجت قبل انطلاقها بقليل..