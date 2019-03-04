رياضة | الأهلي يخطط لإعادة أحمد حجازي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لإعادة أحمد حجازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للتعاقد مع 5 صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

ووضع النادي الأهلي 5 أسماء صفقات من العيار الثقيل وهم بغداد بونجاح مهاجم السد القطري السابق حتى يكون بديلًا المغربي وليد أزارو بسبب كثرة إصاباته في الفترة الأخيرة وتراجع مستواه بشكل ملحوظ عن بدايته مع القلعة الحمراء.

أما الصفقتان الثانية والثالثة فهما باهر المحمدي ومحمود متولي ثنائي فريق الإسماعيلي لتدعيم القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي بجوار الثنائي ياسر إبراهيم وسعد سمير في الدفاع خاصة مع اقتراب محمد نجيب من الاعتزال بنهاية الموسم.

ورصد الأهلي صفقة أحمد حجازي لاعب وست بروميتش كصفقة رابعة حيث يسعى النادي للتعاقد مع حجازي لو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

الصفقة الأخيرة هي صفقة محمد عواد حارس الوحدة السعودي ووضع الأهلي عامر عامر حارس الإنتاج الحربي بديلا له.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لخوض مباراة صعبة أمام فريق بتروجت يوم الإثنين في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُلعب مباراة الأهلي وبتروجت على استاد "بتروسبورت" وذلك يوم الإثنين، والموافق 4 مارس 2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مواجهة بتروجيت والأهلي في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث وفي رصيده 48 نقطة، في المقابل يقع فريق بتروجيت في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الأهلي وبتروجيت في الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

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5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

محمود كهربا مطلوب في أندرلخت البلجيكي

أبدى مسئولو نادي أندرلخت البلجيكي اهتمامًا بالحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق الزمالك خلال الموسم الجديد بعد متابعة بعض التسجيلات له.

ويضع مسئولو أندرلخت محمود كهربا تحت المراقبة لنهاية الموسم الجاري قبل البت في مصيره بشكل نهائي سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه.

ويدرس مسئولو أندرلخت إرسال وفد إلى القاهرة لمتابعة محمود عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنه.