رياضة | كل فرص الزمالك في التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية (قد يتصدر المجموعة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل فرص الزمالك في التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية (قد يتصدر المجموعة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل نادي الزمالك للمركز الثالث في مجموعته بالكونفيدرالية بعد فوزه على بترو أتلتيكو الأنجولي وسقوط جورماهيا الكيني أمام نصر حسين داي الجزائري.

ترتيب مجموعة الزمالك

1- نصر حسين داي (7 نقاط)

2- جورماهيا (6 نقاط)

3- الزمالك (5 نقاط)

4- بترو أتلتيكو (4 نقاط)

فرص الزمالك في التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية

- إذا فاز في المباراتين المقبلتين على جورماهيا ونصر حسين داي سيتصدر المجموعة دون حسابات

- فوز الزمالك على جورماهيا والتعادل مع نصر حسين داي يضمن له الصدارة بشرط تعادل الفريق الجزائري مع بترو أتلتيكو وعندها سيتساوى في النقاط مع الأبيض واللجوء يكون للمواجهات المباشرة ثم لفارق الأهداف.

- فوز الزمالك على جورماهيا، ثم تعثر الأخير أمام بترو أتلتيكو بالتعادل أو الهزيمة يؤهل الزمالك رسميًا حتى لو خسر أمام نصر حسين داي.

- فوز الزمالك على نصر حسين داي والخسارة من جورماهيا سيسمح بتأهل الأبيض حال فوز جورماهيا على بترو أتلتيكو وخسارة نصر حسين داي أمام بترو أتلتيكو.

- تعادل الزمالك في مباراة وهزيمته في الأخرى يطيح به رسميًا من المنافسة مما يعني أن الزمالك يحتاج 3 نقاط إضافية على الأقل للتأهل.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

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4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

محمود كهربا مطلوب في أندرلخت البلجيكي

أبدى مسئولو نادي أندرلخت البلجيكي اهتمامًا بالحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق الزمالك خلال الموسم الجديد بعد متابعة بعض التسجيلات له.

ويضع مسئولو أندرلخت محمود كهربا تحت المراقبة لنهاية الموسم الجاري قبل البت في مصيره بشكل نهائي سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه.

ويدرس مسئولو أندرلخت إرسال وفد إلى القاهرة لمتابعة محمود عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنه.