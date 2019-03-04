رياضة | يوفنتوس يعبر عقبة نابولي في قمة مشتعلة بالكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يعبر عقبة نابولي في قمة مشتعلة بالكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع يوفنتوس فوزا ثمينا من نابولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

سجل ميرالم بيانيتش وإيمري تشان، ثنائية يوفنتوس في الدقائق 28 و39، بينما سجل خوزيه كاييخون هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 61.

رفع اليوفي رصيده إلى 72 نقطة، ليواصل تربعه على قمة جدول مسابقة الكالتشيو بفارق 16 نقطة، عن نابولي بالمركز الثاني، برصيد 56 نقطة.