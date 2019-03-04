رياضة | مارتن لاسارتي يطلب إعادة عمار حمدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يطلب إعادة عمار حمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مجلس إدارة النادي الأحمر إعادة عمار حمدي لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري.

وانتقل عمار حمدي لاعب فريق الأهلي إلى الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وتألق عمار حمدي مع زعيم الثغر منذ الانتقال إلى صفوفه وسجل أكثر من هدف هذا الموسم ببطولة الدوري الممتاز.

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تعاقد الأهلي مع عمار حمدي من فريق النصر أحد فرق الدرجة الثانية مقابل 10 ملايين جنيه، ثم إعاره الفريق الأحمر إلى زعيم الثغر من أجل اكتساب الخبرة اللازمة والاحتكاك بمباريات الدوري الممتاز.

وشارك عمار حمدي مع الاتحاد السكندري هذا الموسم فى مباراتين وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وتمسك لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعودة عمار حمدي من الاتحاد السكندري في الموسم المقبل لتدعيم الأهلي.