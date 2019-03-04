رياضة | مانشستر سيتي يخطط لتجديد عقد نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يخطط لتجديد عقد نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط لمنح نجم الفريق برناردو سيلفا عقدًا جديدًا مدّته ست سنوات بهدف منع اهتمام الأندية الكبيرة بالدولي الإسباني.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن سيلفا قدّم تلميحًا قويًا إلى إلى إدارة السيتيزنز بأنه يريد البقاء لأعوام طويلة في ملعب الاتحاد، بينما يستقطب برناردو 24 عاما اهتمام ريال مدريد بشكل خاص بعد موسم رائع.

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وذكرت الصحيفة البريطانية بأن سيلفا الذي انضم من موناكو مقابل 43 مليون جنيه استرليني في عام 2017 يتقاضى ما يقارب من 100.000 جنيه إسترليني في الأسبوع ولكن سيتم عرض ضعف المبلغ تقريباً عليه.