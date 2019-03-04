رياضة | ريال مدريد يفكر في التعاقد مع يواكيم لوف خلفاً لـ سولاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفكر في التعاقد مع يواكيم لوف خلفاً لـ سولاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث نادي ريال مدريد الإسباني عن مدرب جديد لخلافة سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق الملكي في الفترة القادمة.

ويناقش مجلس إدارة النادي الملكي التعاقد مع يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني بداية الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية ، فإن هناك احتمالية وجود مفاوضات بين إدارة ريال مدريد ولوف لتدريب الفريق الملكي بعد نهاية الموسم الحالي.

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وحرص يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا على التواجد في ملعب سانتياجو برنابيو أمس السبت، لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد.

في المقابل، يدرس فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإطاحة بسانتياجو سولاري في الصيف، بسبب سوء النتائج وانخفاض مستوى معظم نجوم الفريق.

وقالت مصادر مقربة من مدرب الماكينات الألمانية أنه حضر الكلاسيكو لمتابعة أداء الثنائي تير شتيجن وتوني كروس، وأنه لم يتفاوض بشكل رسمي مع أحد في مدريد، حتى هذه اللحظة.