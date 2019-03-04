رياضة | صراع إنجليزي إسباني على نجم أياكس

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ذكرت تقارير صحفية عالمية عن رغبة آرسنال الإنجليزي في الحصول على خدمات الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو نجم آياكس أمستردام الهولندي خلال الفترة المقبلة.

وأفادت شبكة ESPN الإعلامية بأن آرسنال سينافس الثنائي الإسباني ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ضم اللاعب الشاب الذي يقدم مستويات متميزة مع النادي الهولندي خلال الفترة الأخيرة.

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وأشارت الشبكة العالمية إلى أن ان تاليافيكو قد يفضل الانتقال للدوري الإسباني كونه يتحدث اللغة الإسبانية بطلاقة ما يجعل مهمة المدفعجية صعبة لضم اللاعب الأرجنتيني.

يذكر أن تاليافيكو شارك مع الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت مؤخرًا بروسيا.