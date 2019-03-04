رياضة | سيلسين يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيلسين يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ياسبر سيلسين حارس مرمى فريق برشلونة حقيقة رحيله في الفترة القادمة عن البارسا.

وقال الحارس الكتالوني عبر قناة "زيجو سبورت" الهولندية إنه لم يحسم وجهته المقبلة في حالة استغناء برشلونة عن خدماته بعد انتهاء هذا الموسم، مشيراً إلى إنه لا يمانع أن ينتقل إلى نادٍ إنجليزى أو إسبانى آخر.

وتحدث حارس البارسا عن عودته إلى إياكس الهولندي مؤكداً إنه لا ينفي رغبته في ذلك خاصة أن الفريق أصبح يقدم مستويات جيدة بدورى أبطال أوروبا.

ولعب الحارس الهولندى فى صفوف أياكس لمدة خمس سنوات، قبل أن يرحل عن الفريق وينتقل إلى النادى الكتالونى فى 2016.