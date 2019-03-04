رياضة | ميسي يثير القلق في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يثير القلق في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني أثار قلق جماهير كتالونيا بعد الفوز في كلاسيكو الدوري بهدف نظيف على ملعب البرنابيو ضمن الجولة 26 من الليجا.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ميسي اشتكى من بعض الآلام على مستوى عضلة الفخذ الأيمن خلال الكلاسيكو أمس.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يخشى من تجدد إصابة نجم الفريق خاصة أن الفريق مقبل على مباريات نارية في الفترة المقبلة.

وكشفت آس بأن فالفيردي قد يمنح الراحة لميسي في بعض المباريات المقبلة من أجل تجهيزه لخوض مباراة الإياب أمام ليون الفرنسي يوم 13 اذار المقبل في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.