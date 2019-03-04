رياضة | نجم برشلونة ينصح كلوب بالتعاقد مع جوميز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة ينصح كلوب بالتعاقد مع جوميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن نصيحة الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي ومدربه السابق بالتعاقد مع الإسباني ماكسي جوميز نجم سيلتا فيجو لتدعيم خط الهجوم في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن سواريز تواصل مع كلوب وأسدى له نصيحة بالتعاقد مع مهاجم سيلتا فيجو الاسباني ماكسي جوميز.

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وسجل جوميز صاحب الـ 22 عاما تسعة أهداف وصنع خمسة في 23 مباراة في الدوري مع سيلتا فيجو في الموسم الجاري فضلا عن تدوينه 17 هدفا مع الفريق في الموسم الجاري.

وأشارت ذا صن إلى أن جوميز دخل دائرة اهتمامات تشيلسي الإنجليزي، حيث يفكر البلوز في دفع 35 مليون جنيه إسترليني من أجل تأمين وصوله لستامفورد بريدج.

وكان لويزيتو قد صرح مؤخرًا بأن ماكسي قد يكون إضافة قوية لكتيبة الريدز في أنفيلد رود مع المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.