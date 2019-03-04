رياضة | جماهير ريال مدريد تصب غضبها على كروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير ريال مدريد تصب غضبها على كروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن الألماني توني كروس نجم وسط ريال مدريد حصل على نصيبه من غضب جماهير ناديه عقب الخسارة من برشلونة بهدف نظيف أمس في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس بأن كلاسيكو الدوري شهد تواضع مستوى الألماني توتي كروس بسبب تدني مستواه في المباراة مما جعله عُرضة لصافرات جماهير ملعب سانتياجو برنابيو.

وسلطت الشبكة الضوء على إطلاق جماهير الريال التي تواجدت في البرنابيو صافرات استهجان ضد كروس عند استبداله في الدقيقة 55 بالأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.

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كما ألمح سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد لافتقار كروس لبعض خصائص لاعبي الوسط حينما فسر دفعه بفالفيردي بدلًا منه قائلًا: "اللاعبون الشباب دائمًا ما يضغطون"، وذلك في إشارة لعدم امتلاك كروس لتلك الميزة.

وأشارت سكاي سبورتس إلى أن الانتقادات لم تكن الأولى من نوعها بعدما خرج الألماني بيرند شوستر بتعليقات سلبية على مواطنه عقب كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والذي انتهى بفوز البارسا بثلاثية نظيفة.

ووصف مدرب ريال مدريد السابق كروي بالجرار القديم وهو ما قابله اللاعب بالتهكم والحط من قدر شوستر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بتغريدة أعاد خلالها نشر تصريحاته، مع تعليق مقتضب "من؟".

وعلى جانب آخر، شنت الصحف الإسبانية هجومًا حادًا على كروس بسبب مستواه السيئ على حد وصفها بالإضافة إلى مساهمته في بطء إيقاع الفريق فضلًا عن عدم مساندته للدفاع.