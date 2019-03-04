رياضة | ترتيب مجموعة الزمالك بعد فوز نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة الزمالك بعد فوز نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نصر حسين داي فوزاً غالياً على جور مايا بهدف نظيف مساء الأحد ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وكان نادي الزمالك قد فاز على بترو أتلتيكو بهدف نظيف مساء اليوم ليعيد آماله مرة أخرى في بطولة الكونفدرالية بعد التعثر في أول ثلاثة جولات من المجموعات.

ويأتي ترتيب مجموعة الزمالك بعد نهاية الجولة الرابعة كالتالي:

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١- نصر حسين داي: 7 نقاط

٢- جور مايا: 6 نقاط

٣- الزمالك: 5 نقاط

٤- بترو أتلتيكو: 4 نقاط