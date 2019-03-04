رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 3 مارس 2019.. بيكيه يسخر من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 3 مارس 2019.. بيكيه يسخر من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش نادي برشلونة حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز على ريال مدريد مرتين في فترة زمنية قليلة حيث ححق انتصاراً هاماً على الملكي بهدف نظيف مساء الأمس في الليجا الإسبانية.

وفيما يلي نرصد لكم أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 3/3/2019:

١- راموس يرد على ضرب ميسي

علق سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني على تعمده إصابة ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو يومامس بهدف نظيف.

وقال راموس في تصريحاته التي نقلها موقع البرنابيو: لعبنا مباراتين كثيفتان على أقصى مستوى وهذا ما أثر علينا ولم يكن لدينا وقت لإعادة لياقتنا البدنية ولكن هذا ليس بمبرر ، لكن كانت لدينا فرص اليوم لنتقدم في النتيجة ولكن فشلنا في ذلك وعندما لا تسجل أهداف دائمًا ما تخسر .

٢- أول قرار من مدرب برشلونة بعد الفوز بالكلاسيكو

اتخذ فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني قرار جديد بعد حسم لقاء الكلاسيكو يوم امس على حساب ريال مدريد بهدف نظيف في البرنابيو.

وجاء قرار إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، بإلغاء التدريبات خلال اليومين المقبلين، لإراحة نجوم البلوجرانا، خاصة بعد الفوز على ريال مدريد 3-0 في إياب كأس ملك إسبانيا.

ولم يكتف برشلونة بإقصاء ريال مدريد، من كأس الملك فقط، بل كرر البلوجرانا فوزه على النادي الملكي في الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو، ليبتعد البرسا بصدارة الدوري الإسباني.

٣- سواريز يرشح صفقة نارية للانضمام إلى ليفربول

رشح لويس سواريز نجم فريق برشلونة الإسباني الحالي، صفقة نارية لفريق ليفربول للتعاقد معها في الصيف المقبل.

وطلب سواريز من إدارة الريدز التعاقد مع مواطنه الاوروجوياني ماكسي جوميز مهاجم سيلتا فيجو غوميز.

وسجل جوميز 17 هدفا في الدوري الاسباني الموسم الماضي ولديه تسعة أهداف أخرى حتى الآن في الموسم الجاري، ويقدم مستوى مميزي برفقة فيجو.

ومن المعروف أن فريق ليفربول يبحث عن مهاجم جديد، في ظل إصابة روبرتو فيرمينو ودانيال، ووديفوك اوريجى، ويعتبر ماكسي جوميز اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الريدز بناء على توصية لويس سواريز.

٤- حارس برشلونة يشيد بانتصارات البرنابيو

اشاد الألماني تيرشتيجن حارس مرمي فريق برشلونة الإسباني بالانتصار على ريال مدريد في ملعب البرنابيو بهدف نظيف في الجولة السادسة والعشرين بالدوري.

وقال تير شتيجن في تصريحات نشرتها صحيفة الماركا الإسباني: حققنا العديد من الانتصارات السابقة في ملعب ريال مدريد نأمل في الحفاظ على نفس السجل بالمباريات القادمة.

واضاف حارس برشلونة: نعاني قليلاً في الكلاسيكو على ملعب ريال مدريد ولكننا نعلم أننا فريق جيد ونقاتل دائما من أجل البحث عن الانتصار.

٥- ألبا يوضح سر تحول برشلونة في الكلاسيكو

اكد جوردي ألبا الظهير الإيسر لفريق برشلونة الإسباني على أهمية الانتصار بهدف نظيف بالكلاسيكو ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري.

وقال ألبا في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت: نحن نعلم أهمية الانتصار على ريال مدريد في الكلاسيكو ، حسمنا الديربي وحصلنا على ثلاثة نقاط جديدة.

واضاف: في كلاسيكو الليجا قمنا بتصحيح الأخطاء التي حدثت في الكأس، لأن ريال مدريد في المباراة الماضية كان أفضل ولكننا عدنا من جديد لتصحيح الأخطاء وهي نقطة التحول في الانتصار.

٦- لينكر يفتح النار على راموس بسبب ميسي

فتح جاري لينكر النار على سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني بعد خسارةالكلاسيكو يوم أمس من برشلونة بهدف نظيف في الجولة السادسة والعشرين بالدوري.

Advertisements

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن لينكر وجه انتقادات لاذعة لقائد ريال مدريد راموس بعد تعمده إصابة ليونيل ميسي خلال لقاء الكلاسيكو.

واشارت الصحيفة، إلى أن لينكر لجأ للشبكات الاجتماعية لإطلاق رسالة حادة ضد راموس بعد تدخله العنيف مع ليونيل ميسي في اكثر من كرة مشتركة.

وكتب لينكر بعد حصول راموس على البطاقة الصفراء يوم أمس: يجب أن تكون هذه البطاقة الصفراء الثالثة وليس الأولي، في إشارة لتعمد راموس التدخل العنيف على ليونيل ميسي.

٧- مدافع برشلونة يستهزيء بسانتياجو برنابيو

استهزأ جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بالغريم التقليدي ريال مدريد بعد الفوز عليه بهدف نظيف في مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني.

وقال بيكيه إنه يعشق اللعب على أرض سانتياجو برنابيو بفضل الأجواء التي تسود به وسخونة مباريات الكلاسيكو به.

وأضاف بيكيه: "إنني أعشق القدوم إلى هنا بفضل الأجواء التي تسود في هذا الملعب.. أحب الأجواء الساخنة فهذا يجعلني أقضي أوقاتا أفضل أمام ريال مدريد".

٨- هل يرحل كوتينيو إلى يوفنتوس ؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يسعى لتقديم خدمة للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت مجلة دون بالون الإسبانية بأن رونالدو سيُطالب إدارة يوفنتوس بالتحرك للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت المجلة الإسبانية بأن رونالدو يتمنى ألا يقدم كوتينيو مستوى جيد مع برشلونة اليوم أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني حتى يُسهل من مهمة السيدة العجوز في ضمه.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا إلى أن ميسي غير معجب بآداء كوتينيو مع برشلونة منذ انضمامه للبرسا قادمًا من ليفربول الإنجليزي في يناير 2018.

٩- صفقة برشلونة المنتظر يفاجئ راموس بتصريح قوي

أكد فرينكي دي يونج نجم وسط أياكس أمستردام الهولندي، أن سيرجو راموس قائد فريق ريال مدريد قد يندم لتعرضه للإيقاف في مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

ويرى نجم الفريق الهولندي أن راموس قائد ريال مدريد قد يندم على تعمده التعرض للإيقاف.

وتعرض أياكس للخسارة أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-2 .

وتعمد راموس خلال المباراة الحصول على بطاقة صفراء، وهي البطاقة الثانية له مما عنى غيابه عن مباراة إياب هذا الدور بداعي الإيقاف، على أن يصبح جاهزاً للدور التالي.

في المقابل قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) معاقبة راموس بالإيقاف مباراتين.

وقال دي يونج – صفقة برشلونة المنتظرة - أن قائد ريال مدريد قد يندم على فعلته، قائلاً: "ريال هو المرشح الأقوي للتأهل، لكن راموس قد يندم على ما فعله رغم تفوقهم في الذهاب، إلا أن جميع الاحتمالات تبقى واردة".

١٠- رغم دخوله كبديل في الكلاسيكو .. فيدال يسجل رقما مميزا أمام ريال مدريد

شارك اللاعب التشيلي ارتورو فيدال لاعب خط وسط نادي برشلونة، في مباراة فريقه ضد نادي ريال مدريد، والتي انتهت بنتيجة هدف نظيف للبارسا.

وأصبح ‏لاعب برشلونة ارتورو فيدال أكثر من افتك الكرة في الكلاسيكو برصيد 5 كرات، وهو دخل بديلاً للبرازيلي ارثر في د70 من عمر المباراة.

ولم ينجح لاعب آخر في الفريقين لافتكاك الكرات من الخصم خلال المباراة اكثر من التشيلي