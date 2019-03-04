انت الان تتابع تفاصيل خبر بفوز خارج الديار.. الزمالك ينعش آماله الأفريقية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 مارس 2019 12:47 صباحاً - صحح نادي الزمالك المصري أوضاعه في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ بعد أن حقق فوزاً مهماً على حساب مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي بهدف نظيف، الأحد، في رابع جولات المجموعة الرابعة.

ويدين فريق "القلعة البيضاء" بالفوز إلى لاعبه المغربي حميد أحداد، الذي سجّل هدف الانتصار في الدقيقة الـ27، ليحصد الزمالك فوزه الأول في المجموعة.

كما نجح الزمالك في تحقيق انتصاره الأفريقي الأول خارج ميدانه منذ فترة طويلة، وصلت مدتها إلى 3 أعوام و7 شهور تقريباً، مسدلاً الستار على لعنة لازمته طويلاً.

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بهذه النتيجة ارتقى الزمالك إلى المركز الثاني برصيد 5 نقاط، متفوقاً بنقطة عن نصر حسين داي الجزائري، فيما يتصدر جورماهيا الكيني جدول الترتيب بـ6 نقاط، في حين يقبع بيترو أتلتيكو في قاع الترتيب بـ4 نقاط.

يُذكر أن الزمالك لم يفز خارج أرضه في النسخة الحالية من كأس الاتحاد الأفريقي؛ بعدما خسر إياباً أمام القطن التشادي (0-2) رغم فوزه ذهاباً (7-0) ضمن لقاءات دور الـ32 (الأول).

وتعادل الفريق الأبيض سلبياً مع اتحاد طنجة المغربي في ذهاب دور الـ32 (الثاني) بالمغرب، قبل أن يفوز على أرضه ووسط جماهيره إياباً (3-1)، علاوة على سقوطه في ميدان غور ماهيا الكيني (2-4)، في دور المجموعات.