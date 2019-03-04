انت الان تتابع شريف إكرامي يخضع لفحوصات طبية جديدة لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد أحمد ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خضوع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق لفحص طبي جديد غدًا، الإثنين، تحت إشراف الهيئة الطبية، التي سبق وأن قام محمود الخطيب رئيس النادي بتشكيلها برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز، للوقوف على آخر تطورات إصابة اللاعب. ويخضع حارس مرمى الأهلي إلى فحوصات طبية دقيقة، تحت إشراف الهيئة الطبية المشرفة على علاج اللاعبين في النادي، لتحديد البرنامج العلاجي للحارس على النحو الأمثل من أجل العودة للمشاركة في التدريبات.

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ويعاني شريف إكرامي من تمزق في عضلة السمانة، حسبما أكدت أشعة الرنين التي أجراها اللاعب عقب إصابته في تدريب الفريق منذ عدة أيام، وأكدت غيابه لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع، إلا أن هناك اهتماما بالحارس حتى لا تطول فترة غيابه عن التدريبات، خاصة أن محمد الشناوي عاني هو الآخر قبل أيام من إصابة خفيفة