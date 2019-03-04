هاني شاكر يعلق على تخطي الزمالك عقبة بترو أتلتيكو

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م
هنأ المطرب هاني شاكر، لاعبي فريق نادي الزمالك، بعد فوزهم على نادي بترو أتليتكو الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019، الذي يحمل لقبها فريق الرجاء المغربي. ونشر أمير الغناء العربي، خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك لرجال الزمالك هذا الفوز الكبير والمهم للاستمرار في المنافسة على لقب الكونفيدرالية ومبروك لجمهور الزمالك العظيم ومجلس الإدارة الأكثر من رائع وإلى الأمام دائما لتفرحوا قلوب الملايين".
وحقق الزمالك فوزا غاليا على نظيره بترو أتليتكو بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بالكونفدرالية. ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الرابعة بمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية خلف جورماهيا صاحب المركز
وحقق الزمالك فوزا غاليا على نظيره بترو أتليتكو بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.
ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الرابعة بمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية خلف جورماهيا صاحب المركز الأول برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد بترو أتليتكو عند 4 نقاط في المركز الثالث.— Hany Shaker (@HanyShaker)
الف مبروك لرجال #الزمالك هذا الفوز الكبير والهام للاستمرار في المنافسه علي لقب الكونفيدراليه ومبروك لجمهور الزمالك العظيم ومجلس الاداره الأكثر من رائع والي الإمام دائما لتفرحوا قلوب الملايين— Hany Shaker (@HanyShaker) March 3, 2019
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