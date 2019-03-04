انت الان تتابع هاني شاكر يعلق على تخطي الزمالك عقبة بترو أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م

هنأ المطرب هاني شاكر، لاعبي فريق نادي الزمالك، بعد فوزهم على نادي بترو أتليتكو الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019، الذي يحمل لقبها فريق الرجاء المغربي. ونشر أمير الغناء العربي، خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك لرجال الزمالك هذا الفوز الكبير والمهم للاستمرار في المنافسة على لقب الكونفيدرالية ومبروك لجمهور الزمالك العظيم ومجلس الإدارة الأكثر من رائع وإلى الأمام دائما لتفرحوا قلوب الملايين".

وحقق الزمالك فوزا غاليا على نظيره بترو أتليتكو بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بالكونفدرالية. ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الرابعة بمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية خلف جورماهيا صاحب المركز

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