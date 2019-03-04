انت الان تتابع نصيحة مورينيو لكلوب وصلاح بعد فقدان ليفربول الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
مورينيو
يرى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الظروف ليست في صالح ليفربول خلال الوقت الحالي، بعد تفريط الريدز في الصدارة لصالح مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن فرصة التسجيل التي سنحت أمام محمد صلاح كان يمكن أن يسجلها منذ 6 أسابيع مضت، جاء ذلك خلال تحليله ديربي الميرسيسايد، عبر قناة "بي ان سبورتس"، قائلًا: "لا أعرف يورجن كلوب شخصيًا بالشكل الكافي كما أعرف بعض المدربين الآخرين، لكنه يبدو من الخارج شخصًا إيجابيًا ومتواصلا دائما مع لاعبيه ويساندهم".
وواصل مورينيو، تصريحاته، قائلًا: "فرصة محمد صلاح التي أهدرها كان يمكن أن يسجلها بكل سهولة، تلك الأشياء البسيطة تجعلني أقول بأن ليفربول ليس في المكانة التي كان عليها من قبل.. من المهم للمدرب أن يكون صريحا مع لاعبيه، وألا يبيع الأحلام لهم، عليك أن تخبرهم بحقيقة الأمور، عليك أن تقول للاعبين إنهم ليسوا
واختتم: "على سبيل المثال، مباراتي الأخيرة مع مانشستر يونايتد، ضد ليفربول، هدفا الفوز كانا من خلال تغيير اتجاه الكرة، كان لهم أوقاتهم لكن الوقت الحالي ليس معهم.. كل الفرق في الكرة الإنجليزية تلعب للفوز ولا تترك لك أي نقطة".
وفقد ليفربول الصدارة لصالح مانشستر سيتي بعدما تعادل مع نظيره إيفرتون، سلبيًا، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن السيتي المتصدر، بينما ظل إيفرتون في المركز العاشر برصيد 37 نقطة.
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