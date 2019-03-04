انت الان تتابع ماذا قال حازم إمام على فوز الزمالك إفريقيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

قدم حازم إمام، نجم فريق نادي الزمالك السابق، التهنئة للقلعة البيضاء، بعد تحقيقه فوزًا هامًا على نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب 11 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث نشر الإمبراطور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏‏‏‎‏ألف مبروووك لنادي الزمالك فوز مهم جدا جدا أفريقيا، ومعنويا محليا". وحقق الزمالك فوزا غاليا على نظيره بترو أتليتكو بهدف مقابل لا شيءفي اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

الشوط الأول من المباراة دخله لاعبو الزمالك بهدوء شديد لاستكشاف الخصم، في الوقت الذي لم تظهر أي خطورة من لاعبي أتليتكو، ووضح أن لاعبي الزمالك افتقدوا للانسجام بعد دخول أكثر من لاعب في التشكيلة الأساسية. ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة

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