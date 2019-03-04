ليفربول يتعادل مع ايفرتون ويمنح مانشستر سيتي الصدارة

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تحرير:علي الزيني ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م
ليفربول
حسم التعادل السلبي مواجهة ديربي الميرسيسايد، بين ليفربول ونظيره إيفرتون، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد جوديسون بارك، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليخسر الريدز صدارة البريميرليج لصالح مانشستر سيتي، وفشل إيفرتون في الفوز بالديربي منذ عام 2010، أبناء يورجن كلوب رفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن السيتي المتصدر، بينما ظل إيفرتون في المركز العاشر برصيد 37 نقطة.
المباراة جاءت سريعة من جانب لاعبي الفريقين، لكن دون خطورة على المرميين، وكان اول تهديد على المرمى لصالح إيفرتون في الدقيقة العاشرة، بعدما أبعد فان دايك الكرة من أمام سيجوردسون. وفي الدقيقة 29 أهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق، بعدما استغل خطأ من لاعبي إيفرتون في لعب الكرة وحصل عليها وانطلق في هجمة سريعة
وفي الدقيقة 29 أهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق، بعدما استغل خطأ من لاعبي إيفرتون في لعب الكرة وحصل عليها وانطلق في هجمة سريعة من وسط الملعب، دون وجود رقابة من أصحاب الأرض، وأطلق تسديدة من دخل منطقة الجزاء، تصدى لها بيكفورد وحرم صلاح من التسجيل.
في الشوط الثاني، ضغط لاعبو ليفربول لإحراز هدف التقدم، ومع مرور الوقت استحوذ إيفرتون على الكرة، وفشل الفريقين في تسجيل الأهداف، حتى نهاية المباراة ليتقاسما نقطتي التعادل، ويخسر الريدز صدارة البريميرليج لصالح مانشستر سيتي .
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