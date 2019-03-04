انت الان تتابع لماذا وجه كلوب اللوم لـ صلاح بعد التعادل مع إيفرتون؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م
علق يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على تعادل فريقه أمام إيفرتون اليوم الأحد، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة دون شك لأكثر من سبب ما أثر على حظوظ الريدز في تحقيق الفوز. وحسم التعادل السلبي مواجهة ديربي الميرسيسايد، بين ليفربول ومضيفه إيفرتون، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «جوديسون بارك» ضمن مواجهات الجولة الـ29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليخسر الريدز صدارة البريميرليج لصالح مانشستر سيتي، بعدما فع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن السيتي المتصدر، بينما ظل إيفرتون في المركز العاشر برصيد 37 نقطة.
وقال كلوب في تصريحاته عقب المباراة لشبكة «سكاي سبورتس»، إن الرياح ضربت فريقه من كل اتجاه، وهو ما أثر في نتيجة اللقاء، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات قد لا تعجب البعض لكنها الأقرب للحقيقة في النهاية. وأضاف أن لاعبي ليفربول صنعوا نحو 4 فرص تهديفية، رغم أنهم وجدوا صعوبة كبيرة طوال الـ90 دقيقة
وقال كلوب في تصريحاته عقب المباراة لشبكة «سكاي سبورتس»، إن الرياح ضربت فريقه من كل اتجاه، وهو ما أثر في نتيجة اللقاء، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات قد لا تعجب البعض لكنها الأقرب للحقيقة في النهاية.
وأضاف أن لاعبي ليفربول صنعوا نحو 4 فرص تهديفية، رغم أنهم وجدوا صعوبة كبيرة طوال الـ90 دقيقة في الاستحواذ على الكرة، بينما لم يكن هناك فرص تتذكر لإيفرتون.
وتحدث كلوب عن المستوى الذي ظهر به النجم المصري محمد صلاح، موضحًا أنه كان جيدًا في كل شئ، باستثناء اللمسة الاخيرة وانهائه الناجح للهجمات وهو ما غاب عنه اليوم، مختتمًا تصريحاته بأن فريقه لا ينشغل بالتفكير في مانشستر سيتي، لكن ليفربول عليه أن يقاتل في كل مباراة يخوضها لتحقيق الفوز.
وتعرض محمد صلاح لانتقادات عقب المباراة من بعض جماهير ليفربول بسبب إهداره لأكثر من فرصة سهلة خلال اللقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا وجه كلوب اللوم لـ صلاح بعد التعادل مع إيفرتون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.