انت الان تتابع لماذا وجه كلوب اللوم لـ صلاح بعد التعادل مع إيفرتون؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

علق يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على تعادل فريقه أمام إيفرتون اليوم الأحد، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة دون شك لأكثر من سبب ما أثر على حظوظ الريدز في تحقيق الفوز. وحسم التعادل السلبي مواجهة ديربي الميرسيسايد، بين ليفربول ومضيفه إيفرتون، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «جوديسون بارك» ضمن مواجهات الجولة الـ29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليخسر الريدز صدارة البريميرليج لصالح مانشستر سيتي، بعدما فع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن السيتي المتصدر، بينما ظل إيفرتون في المركز العاشر برصيد 37 نقطة.

وقال كلوب في تصريحاته عقب المباراة لشبكة «سكاي سبورتس»، إن الرياح ضربت فريقه من كل اتجاه، وهو ما أثر في نتيجة اللقاء، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات قد لا تعجب البعض لكنها الأقرب للحقيقة في النهاية. وأضاف أن لاعبي ليفربول صنعوا نحو 4 فرص تهديفية، رغم أنهم وجدوا صعوبة كبيرة طوال الـ90 دقيقة

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