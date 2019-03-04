انت الان تتابع نصر حسين داي يشعل مجموعة الزمالك بالفوز على جورماهيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

حقق فريق نصر حسين داي الجزائري فوزًا صعبًا على نظيره جورماهيا الكيني، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية 2019. وسجل هدف فريق نصر حسين داي الجزائري اللاعب عبد الرحمن يوسفي في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة التي جمعت بينهما على ملعب 5 جويلية 1962، وحاول فريق جورماهيا إدراك التعادل والعودة للقاء مرة أخرى، لكنه فشل في هز شباك الفريق الجزائري الذي قدم مباراة كبيرة على المستوى الدفاعي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق نصر حسين داي الجزائري إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بينما تجمد رصيد جور ماهيا بطل كينيا عند النقطة 6 في المركز الثاني بالمجموعة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يتذيل فريق بترو أتليتكو المجموعة برصيد 4 نقاط. ويستعد