الامارات | 6 فرق إلى نهائيات صالات ند الشبا

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فرق إلى نهائيات صالات ند الشبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهلت ستة فرق إلى نهائيات كرة قدم الصالات ضمن النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان كل عام، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

واعتمدت اللجنة المنظمة قائمة الفرق الثمانية التي ستشارك في نهائيات البطولة، التي ستقام في مجمع ند الشبا الرياضي، وهي الفرق التي فازت بالمركزين الأول والثاني من كل مجموعة خلال التصفيات التي اختتمت منافساتها الخميس الماضي، حيث فاز بالمركز الأول في المجموعات كل من: فريق فيكتوري، وفريق الشاطئ، وفريق الذيابة، والفائزون بالمركز الثاني في المجموعات كل من: فريق التسامح، وفريق الوطنية، وفريق المفاجأة.

وستنضم هذه الفرق الستة إلى الفريقين الفائزين بالمركزين الأول والثاني من النسخة الماضية، وهما: فريق الإمارات للسياقة حامل اللقب، وفريق البحري الذي حصل على المركز الثاني بعد خسارته من الإمارات للسياقة بركلات الترجيح.

وسيتم توزيع الفرق المشاركة في النهائيات عن طريق القرعة إلى مجموعات، وستقوم اللجنة الفنية بتعميم موعد إقامة قرعة البطولة ومكانها وإجراءاتها وشروطها في وقت لاحق.