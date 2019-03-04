الامارات | عيسى هلال: سالم بن سلطان القاسمي مشروع بطل في «أولمبياد 2028»

شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى هلال: سالم بن سلطان القاسمي مشروع بطل في «أولمبياد 2028» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، تألقه في اليوم الثاني من بطولة كأس الإمارات للسباحة التي أقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين في مجمع حمدان الرياضي بمشاركة 970 سباحاً وسباحة من 34 نادياً وأكاديمية، إذ نجح في تحطيم رقم الدولة بسباق 200 متر حرة والفوز بميدالية ذهبية بآخر سباقاته في البطولة، ليصل إجمالي عدد ميدالياته الشخصية إلى أربع، منها ذهبية وثلاث فضيات.

ونجح الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، نجل ولي عهد الشارقة، في تحطيم رقم الدولة في سباق 200 متر حرة بزمن 2:11:23 دقيقة متفوقاً على الرقم السابق الذي كان مسجلاً باسم السباح عبدالله نصيب من نادي العين، وكان قد حققه عام 2008 بزمن 2:12:99 دقيقة. من جانبه أكد الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الشيخ سالم بن سلطان القاسمي هو مشروع بطل أولمبي في دورة 2028، حيث إنه في برنامج إعداد خاص وسيتم وضع خطة كاملة من أجل تجهيزه للمشاركة والمنافسة في الأولمبياد من الآن».

من جانب آخر، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة المهندس سليمان عبدالرحمن عبدالله، أن ما حققه الشيخ سالم القاسمي، يدل على الرغبة والطموح لكي يكون مشروع بطل جديد، ونجاحه في تحطيم رقم في السباحة ظل صامداً 11 عاماً أمر غاية في الروعة ويدل على التخطيط الجيد من جانبه، وبالتأكيد سيكون هذا الإنجاز دافعاً للكثيرين وقدوة للعديد من الرياضيين الصغار لممارسة الرياضة.