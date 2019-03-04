الامارات | بالتزكية.. إعادة انتخاب الفهد رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزكية.. إعادة انتخاب الفهد رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد المجلس الأولمبي الآسيوي، أمس، انتخاب الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيساً له لولاية جديدة من خمسة أعوام، بعد نحو ثلاثة أشهر على إعلانه الابتعاد مؤقتاً عن مناصب أولمبية، على خلفية تحقيق سويسري مرتبط بقضية سياسية في الكويت.

وجاء في بيان وزعه المجلس: «زكت الجمعية العمومية الـ38 للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة التايلاندية بانكوك الشيخ أحمد الفهد الصباح لرئاسة المجلس لولاية جديدة من 2019 حتى 2024».

وأوضح أن الفهد الذي يتولى منصبه منذ عام 1991، اختاره المكتب التنفيذي للمجلس، أول من أمس «مرشحاً وحيداً لرئاسة المجلس للدورة المقبلة».

ونقل البيان عن الشيخ أحمد تعهده أمام الجمعية العمومية ببذل «كل ما يمكنني لمواصلة العمل في هذه المنظمة».