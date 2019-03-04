الامارات | العجماني مدرباً للذيد

شكرا لقرائتكم خبر عن العجماني مدرباً للذيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، سالم بن هويدن الكتبي، عن أن مجلس إدارة النادي قرر الاستعانة بالمدرب المواطن، محمد العجماني، لقيادة الفريق الأول في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وقال بن هويدن لـ«الإمارات اليوم»: «أتقدم باسم مجلس إدارة النادي، بالشكر والتقدير للمدرب السابق، محمد سعيد الطنيجي، للجهود التي بذلها طوال تسلمه تدريب الفريق في 11 سنة من العمل الدؤوب، متمنياً للمدرب العجماني النجاح في مهمته الحالية».