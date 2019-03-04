الامارات | سلوك خارج النص لمدافع برشلونة ألبا

شكرا لقرائتكم خبر عن سلوك خارج النص لمدافع برشلونة ألبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية سلوكاً خارج النص لمدافع برشلونة جوردي ألبا خلال مباراة «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد، أول من أمس في «الليغا»، وقالت إنه «أثناء خروج ألبا من الملعب بين شوطي المباراة، توجه إلى مندوب نادي ريال مدريد شيندو، وقام بدفعه بطريقة غير لائقة».

وأضافت الصحيفة «ربما يكون تصرفه نابعاً من غضبه الشديد، إذ كانت الأجواء في نهاية الشوط الأول متوترة للغاية، بسبب مشادة داخل الملعب، بين أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، وقائد ريال مدريد سيرجيو راموس، بعد التحام خشن من راموس على الكرة».

يذكر أن المباراة انتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني في مباراة أثبت فيها البارسا أنه قادر دائماً على تحقيق أفضل نتيجة على أرض غريمه، والحصول على التأهل في كأس الملك، ثم العلامة الكاملة في الدوري الإسباني.