شكرا لقرائتكم خبر عن نصر حسين داي يشعل مجموعة الزمالك بفوزه على جورماهيا الكيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز فريق نصر حسين داي الجزائري على ضيفه جورماهيا الكيني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب 5 يوليو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأحرز هدف نصر حسين داي، عبدالرحمن يوسفي في الدقيقة التاسعة من اللقاء، ليتصدر الفريق الترتيب برصيد سبع نقاط، ثم جاء جورماهيا في الوصافة بست نقاط يليه الزمالك برصيد خمس نقاط، ويتذيل بترو أتلتيكو ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط.

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وكان فريق الزمالك افتتح مباريات الجولة في المجموعة الرابعة بالفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف دون رد في مباراة أقيمت خارج مصر.

ومن المقرر أن يستقبل الزمالك في الجولة المقبلة نظيره جورماهيا في العاشر من مارس الجاري في مباراة يحتاج فيها الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة الفوز من أجل الإبقاء على أماله نحو بلوغ دور المجموعات، بينما يستقبل بترو أتلتيكو نظيره نصر حسين داي.

وفي نفس البطولة، حسن التعادل السلبي نتيجة مباراة نهضة بركان والرجاء المغربي، التي جمعتهما على الملعب البلدي لبركان، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.