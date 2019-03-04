شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على «شعار البطولة الإفريقية» للكرة الطائرة للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب استقرت اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة "سيدات"، بالأهلي، على الشعار الخاص بالبطولة، بعد التشاور مع الاتحاد الإفريقي للعبة، واستيفاء الشروط المطلوبة كافة. جاء ذلك بعدما تلقت اللجنة العديد من التصميمات الخاصة بالشعار من العديد من المتطوعين من شباب النادي ومحبيه.

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