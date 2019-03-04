يوفنتوس يحقق رقمًا قياسياً في الدوري الإيطالي

ضرب يوفنتوس مضيفه نابولي في عقر داره، بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهما بملعب سان باولو، في إطار منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري الإيطالي، ليضع قدمًا على منصة تتويج الكالتشيو.

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن يوفنتوس تمكن من تسجيل رقمًا قياسيًا وفريدًا في الدوري الإيطالي، بعدما نجح في عدم تلقي أي هزيمة في اَخر 26 مباراة لعبها خارج ملعبه.

ووسع يوفنتوس الفارق بينه وبين المركز الثاني إلى 16 نقطة، بعدما رفع اليوفي رصيده إلى 72 نقطة، فيما بقي نابولي ثانيًا برصيد 56 نقطة.

وكان ميرالم بيانيتش وإيمري تشان، أحرزا ثنائية يوفنتوس في الدقائق 28 و39، بينما سجل خوزيه كاييخون هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 61.

وشهدت قمة سان باولو، إبراز 10 بطاقات ملونة للاعبي الفريقين، بواقع 8 بطاقات صفراء و2 بطاقة حمراء، ليحسم اليوفي نظرياً لقب الكالتشيو للمرة الثامنة تواليًا.