سيميوني: أنا سعيد بما يقدمه .. ولم نفكر في يوفنتوس أمام سوسيداد

قام المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييجو سيميوني بالإشادة، بلاعبه ألفارو موراتا، الذي سجل هدفي الفوز (2-0) على ريال سوسيداد، اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "عندما نحضر لاعبا نتوقع منه أفضل نسخة.. موراتا الآن يتأقلم بشكل أسرع، أنا سعيد بما يقدمه، هو يفعل ما توقعناه منه".

وتابع: "لم نبدأ المباراة بشكل مميز، كانوا الأفضل.. إصابة ويليام كانت مهمة، ومنذ هذه اللحظة بدأنا نحن.. تمركزنا جيدًا وسجلنا هدفين".

واكمل: "في الشوط الثاني لم نلعب بشكل جيد، وطرد كوكي أجبرنا على التراجع".

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وعن مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال، قال: "لم نكن نفكر في هذه المباراة، كان تركيزنا على الليجا فقط.. كنا بحاجة لتقديم مباراة مميزة، الفوز كان مهما جدا".

وأكمل: "نحن نمتلك 4 من أفضل المدافعين في العالم، جودين نعرفه جيدا، وخيمينيز مهم في إيقاف الكرات.. يجب علينا أن نستمر في التحسن، لأن هذا يجعلنا أقوى".

وانهى سيميوني، قائلا: "اللاعبون يعلمون أهمية الليجا، وكيف يُقاتل كبار البطولة على اللقب.. نحن ننظر إلى أنفسنا فقط، ونفكر في كل مباراة على حدة".