قام المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييجو سيميوني بالإشادة، بلاعبه ألفارو موراتا، الذي سجل هدفي الفوز (2-0) على ريال سوسيداد، اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.
وقال سيميوني، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "عندما نحضر لاعبا نتوقع منه أفضل نسخة.. موراتا الآن يتأقلم بشكل أسرع، أنا سعيد بما يقدمه، هو يفعل ما توقعناه منه".
وتابع: "لم نبدأ المباراة بشكل مميز، كانوا الأفضل.. إصابة ويليام كانت مهمة، ومنذ هذه اللحظة بدأنا نحن.. تمركزنا جيدًا وسجلنا هدفين".
واكمل: "في الشوط الثاني لم نلعب بشكل جيد، وطرد كوكي أجبرنا على التراجع".
وعن مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال، قال: "لم نكن نفكر في هذه المباراة، كان تركيزنا على الليجا فقط.. كنا بحاجة لتقديم مباراة مميزة، الفوز كان مهما جدا".
وأكمل: "نحن نمتلك 4 من أفضل المدافعين في العالم، جودين نعرفه جيدا، وخيمينيز مهم في إيقاف الكرات.. يجب علينا أن نستمر في التحسن، لأن هذا يجعلنا أقوى".
وانهى سيميوني، قائلا: "اللاعبون يعلمون أهمية الليجا، وكيف يُقاتل كبار البطولة على اللقب.. نحن ننظر إلى أنفسنا فقط، ونفكر في كل مباراة على حدة".
كانت هذه تفاصيل خبر سيميوني: أنا سعيد بما يقدمه .. ولم نفكر في يوفنتوس أمام سوسيداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.