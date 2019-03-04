شكرا لقرائتكم يوفنتوس يقترب من حسم الكالتشيو بعد الفوز على نابولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب فريق يوفنتوس من تحقيق لقب الدوري الإيطالي، بعد الفوز الصعب الذى حققه مساء الأحد على وصيفه نابولي بنتيجة 2-1 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "سان باولو" معقل الفريق السماوي، فى قمة الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

جاء الهدف عن طريق البوسني ميراليم بيانيتش فى الدقيقة 28 من الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة وضعها على يمين حارس مرمى نابولى، وتسبب كريستيانو رونالدو فى طرد الحارس الأساسى بعد عرقلته على منطقة الجزاء.

وفى الدقيقة 39 سجل الألماني إيمري كان الهدف الثاني للبيانكونيري من خلال رأسية قوية أمام شباك الحارس أوسبينا.

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وفى الشوط الثاني تعرض بيانيتش للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني بسبب تعمده لمس الكرة بيده، وقد قلص نابولي الفارق عبر الاسباني جوزيه كاليخون فى الدقيقة 61.

وقبل انتهاء المباراة أهدر لورينزو إنسيني ركلة جزاء لنابولي بعدما سدد الكرة لتصطدم بالقائم.

بهذه النتيجة وسع يوفنتوس الفارق مع نابولي إلى 16 نقطة كاملة حيث احتل المركز الأول برصيد 72 نقطة، بينما احتل السماوي الوصافة برصيد 56 نقطة.