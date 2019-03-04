شكرا لقرائتكم مجموعة الزمالك.. نصر حسين داى يتصدر المجموعة بعد الفوز على جورماهيا بهدف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز نادى نصر حسين داى الجزائرى على جورماهيا الكينى ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" فى المباراة التى جمعتهما ملعب 5 يوليو بالعاصمة الكينية نيروبى، بهدف دون رد، قافزا لصدارة المجموعة. Advertisements أحرز هدف حسين داى الجزائرى لاعبه عبد الرحمن يوسفي وسط محاولات مكثفة من بطل كينيا لإدراك هدف التعادل إلا أنها باتت بالفشل. فوز حسين داى يرفع رصيده للنقطة 7 متصدرا لجدول المجموعة الرابعة، بينما يتجمد رصيد جورماهيا الكينى عند النقطة 6 محتلا المركز الثانى، فيما يحتل الزمالك المصرى المركز الثالث برصيد 5 نقاط بعد فوزه على بترو أتليتكو الإنجولى الذى يتزيل جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

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