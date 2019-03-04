شكرا لقرائتكم إنفو.. ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية بعد إنتهاء الجولة الرابعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم، الاحد، حيث اشتعل الصراع على بطاقات التأهل للدور ربع النهائى من البطولة.

وحقق الزمالك فوزًا هاماً على نظيره بترو أتليتكو الأنجولى، بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا".

وحافظ الزمالك بهذا الفوز على حظوظه فى المجموعة الرابعة بعدما حقق أول انتصارا له فى دور المجموعات بعد هزيمته أمام جورماهيا الكينى فى الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل بهدف لمثله فى مباراتيه أمام نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية وبترو أتليتكو الأنجولى فى الجولة الثالثة.

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بعد فوز الزمالك على بترو أتليتكو الأنجولى، رفع رصيده إلى 5 نقاط فى المركز الثالث بالمجموعة الرابعة التى يحتل صدارتها فريق نصر حسين داى برصيد 7 نقاط بعد فوزه على جورماهيا الذى تراجع للمركز الثانى برصيد 6 نقاط، فيما يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.