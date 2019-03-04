شكرا لقرائتكم ماجد سامى : مدرب دجلة مستمر 3 سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ماجد سامى مالك نادى وادى دجلة أن اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريقه لن يرحل وسيستمر 3 سنوات ، رغم النتائج السلبية التى قادت النادى إلى إحتلال المركز الـ12 فى ترتيب جدول الدورى. أضاف سامى فى تصريحات لـ قناة اون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر :" قطاع الناشئين يلعب بنفس طريقة الفريق الأول ونهدف إلى تصعيد العديد اللاعبين الناشئين فى الفترة القادمة لتمثيل الفريق الأول . تابع مالك وادى دجلة إن طموحة فريقه فى الفترة الحالية إنهاء الدورى المصرى فى المركز التاسع أو العاشر.

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