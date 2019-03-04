أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 / 3 / 2019...

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جدة - عمرو شويل شهدت اخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 3 / 3 / 2019 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها فوز الفريق الأبيض على نظيره بتروأتلتيكو الأنجولى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

فيديو.. الزمالك يقتنص أول فوز بالكونفدرالية من أنياب بترو أتلتيكو

فازالزمالك على نظيره بترواتلتيكوالأنجولى بهدف دون رد سجله المغربي حميد أحداد فى الدقيقة 27 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت وعودة أزارو والشناوى والجوكر

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة بتروجت، غدًا الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري العام.

رسميا.. الزمالك يرفع الإيقاف عن كهربا بعد واقعة «البصق»

أخطرت إدارة الكرة بنادى الزمالك، السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، برفع الإيقاف عن محمود كهربا بعد استبعاده من مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

هنا الأهلى.. لاسارتى يطمئن على إكرامى.. استمرار تأهيل نجيب وجمال

عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع شريف اكرامي، حارس الفريق، علي هامش المران الذي أقيم عصر اليوم في ختام الاستعدادات لمواجهة بتروجت التي تقام غدا في اطار مواجهات الاسبوع الـ26 في بطولة الدوري العام.

واطمأن المدير الفني علي اكرامي، بعد تعرضه لاصابة بمزق في السمانه خلال مشاركته في مران الفريق الخميس الماضي وهي الغصابة التى ستُبعد الحارس الدولي عن التدريبات فترة تتراوح من 4 لـ6 سابيع.

صافرة غانية لمواجهة الزمالك وجورماهيا

أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة الزمالك المقبلة أمام جورماهيا الكينى، للحكم الغانى دانيال نيل لارييا ويعاونه كل من النيجيرى أبل بابا والتشادى عيسى يايا، وذلك فى الجولة الخامسة فى دور المجموعات بالكونفدرالية.

مستشفى الأهلى.. جونيور أجاى يغادر المران مصابا

غادر جونيور اجاي، لاعب الأهلى، مران الفريق الذى أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، فى ختام الاستعدادات لمواجهة بتروجت، التى تقام غدا فى إطار منافسات الأسبوع الـ26 فى بطولة الدورى العام.

ويعانى الأهلى من لعنة الإصابات، حيث يغيب عنه أكثر من لاعب للإصابة وأنضم الثنائى شريف إكرتامى وعمرو السولية لمستشفى الأهلى مؤخرًا.

طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلى بالكونغو

كلف مجلس إدارة النادى الأهلى، طارق قنديل عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، التى ستسافر إلى الكونغو فجر الأربعاء المقبل لمواجه فيتا كلوب، والتى تأتى فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلى صدارة مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراة والخسارة فى أخرى.

شريف إكرامى يخضع لفحص طبى غدا

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تقرر خضوع شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلى لفحص طبى غدًا، الاثنين، تحت إشراف الهيئة الطبية، برئاسة أحمد عبد العزيز، للوقوف على آخر تطورات إصابة اللاعب.

ويخضع شريف إكرامى إلى فحوصات دقيقة، تحت إشراف الهيئة الطبية المشرفة على علاج اللاعبين بالنادى، لتحديد برنامجه العلاجى على النحو الأمثل من أجل العودة للمشاركة فى الترتيبات.

تفاصيل 120 دقيقة قضاها نائب رئيس الأهلى فى مقر الزمالك

شهدت مباراة الزمالك والأهلى فى الجولة الحادية عشر من مسابقة دورى سوبر كرة السلة، حضور العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى ورءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى بالقلعة الحمراء، فى خطوة وبداية مبشرة تكشف عن حسن العلاقات بين قطبى الكرة المصرية.

ويكشف "الخليج 365" تفاصيل زيارة العامرى فاروق لمقر نادى الزمالك، التى استغرقت قرابة الـ120 دقيقة فقط، حيث وصل إلى صالة عبد الرحمن فوزى التى استضافت المباراة، وكان بالصالة حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين، وعلاء زهران عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك .

فرجت.. الأهلى يعلن انتهاء أزمة سفر الشناوى للكونغو

أعلن سمير عدلى المدير الإدارى للأهلى، انتهاء أزمة سفر محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، وجاهزية الحارس الدولى لتدعيم الفريق فى مواجهة فيتا كلوب الكونغولى، بعد استخراج تصريح السفر الخاص به.

الأهلى يعلن استضافة البطولة الدبلوماسية ومرتجى: تؤكد دور النادى الوطنى

أعلن المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة الأهلى، استضافة النادى البطولة الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية، والتى تنظمها القلعة الحمراء بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.

لاسارتى يجتمع بضحايا أجيري

عقد الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى جلسة مع لاعبى الفريق الدوليين الذين لم يتم ضمهم لمعسكر المنتخب الأول الذى سينطلق خلال أيام وسيخوض خلاله الفريق القومى مباراتى النيجر بتصفيات أمم أفريقيا 2019 التى ستقام فى مصر ومباراة نيجيريا الودية ، وتحدث لاسارتى مع هؤلاء اللاعبين ويأتى فى مقدمتهم مروان محسن وايمن أشرف ومحمد الشناوى عن عدم ضمّهم لمعسكر الفراعنة.

جروس : الزمالك انتصر على بترو أتلتيكو بسبب الشجاعة وطائرة مرتضى

أكد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، أن اللاعبين واجهوا بترو أتليتكو الأنجولى بشجاعة كبيرة، وعدم تسرع مما ساهم فى تحقيق الفوز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما علي ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

50 ألف جنيه لكل لاعب فى الزمالك بعد الفوز على بترو أتليتكو

قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، صرف 50 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بعد الفوز على بترو أتليتكو الأنجولى، بهدف دون رد سجله المغربى حميد أحداد، فى الجولة الرابعة للكونفدرالية الافريقية.

لماذا كسرت قمة السلة قرار منع إقامة المباريات بمقر الزمالك؟

شهدت مباراة الزمالك أمام الأهلى فى قمة دورى سوبر السلة، بالجولة الحادية عشر من المسابقة المحلية، فوز الأبيض على نظيره الأحمر بنتيجة 67 /90.