شكرا لقرائتكم خيتافي يزيد معاناة ريال بيتيس ويصعد للرابع مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قفز فريق خيتافي للمركز الرابع بالدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه ريال بيتيس 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل هدفي خيتافي لياندرو كابريرا في الدقيقة 20 وخايمي ماتا في الدقيقة 44، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لريال بيتيس سانشيز خواكين في الدقيقة 75. ورفع خيتافي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين أمام ألافيس وتوقف رصيد ريال بيتيس عند 36 نقطة في المركز السابع.
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