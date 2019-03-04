المصري يواصل انتصارته ويعزز موقعه في المركز الرابع

اسماء السيد - واصل المصري البورسعيدي انتصارته بفوزه على مضيفه طلائع الجيش 1-صفر الاحد بملعب الجيش بالسويس في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل إسلام عيسى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38.

ولعب المصري بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82 عقب طرد لاعبه النيجيري أوستن أوموتو لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وعزز المصري موقعه في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 27 نقطة في المركز العاشر.

وحقق مصر المقاصة فوزا ثمينا على مضيفه الإنتاج الحربي 3-1 على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وسجل اهداف المقاصة صلاح عاشور (13) وميدو جابر (32) والغاني جون انطوى (59)، في حين سجل هدف الانتاج محمود البدري (27)، والاخير اهدر ركلة جزاء في الدقيقة 70.

ورفع مصر المقاصة رصيده الى 38 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الانتاج الحربي عند 37 نقطة في المركز السابع.

وحقق وادى دجلة فوزا ثمينا على مضيفه انبي 2-1 بملعب بتروسبورت في القاهرة.

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وسجل حسام عرفات (60) والغاني إسحاقو ياكوبو (74) هدفي وادي دجلة، عمر بسام (90+5) هدف إنبي.

ورفع وادي دجلة رصيده الى 26 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما بقى انبى في المركز الاخير برصيد 21 نقطة.

ملخص و اهداف مباراة المصري و طلائع الجيش:

ملخص و اهداف مباراه وادي دجله و انبي:

ملخص واهداف مباراة مصر للمقاصه و الانتاج الحربي: