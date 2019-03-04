شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الأحد 3/ 3/ 2019 ثلاثة مواجهات فى إطار منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه طلائع الجيش المصري البورسعيدى، والإنتاج الحربى ضد مصر المقاصة، وإنبى اصطدم بوادى دجلة.

المصرى يؤمن المربع الذهبى بهزيمة الطلائع

تمكن فريق المصرى من تدعيم موقعه فى المربع الذهبى للدوري مستمرا فى صحوته مع إيهاب جلال المدير الفنى بعدما حقق الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الجيش بالسويس.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المصرى للنقطة 38 نقطة فى المركز الرابع، بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 11 وخسر 4 لقاءات، مازال لديه مباراة مؤجلة فيما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 27 فى المركز العاشر، بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 9 وخسر 10.

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المقاصة يهزم الإنتاج الحربى 3 / 1 بالدورى نجح فريق مصر المقاصة فى تحقيق فوزا غاليا على الإنتاج الحربى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ليرتفع رصيد أبناء الفيوم إلى 38 نقطة ومازال فى المركز الخامس ، بينما يتجمد رصيد الإنتاج عند 31 نقطة فى المركز السابع .

دجلة يهرب من مراكز الهبوط ويتقدم 4 مراكز على حساب إنبى الأخير

فاز وادى دجلة على نظيره انبي بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، ليهرب الغزلان من مراكز الهبوط ويتقدم 4 مراكز دفعة واحدة، تاركا الفريق البترولى مع مدربه على ماهر فى قاع الجدول.

بالفوز اليوم رفع وادى دجلة رصيده للنقطة 26 محتلاً المركز الـ12، فيما توقف رصيد انبي عند النقطة 21 محتلاً المركز الثامن عشر.

وجاء ترتيب هدافي الدوري بعد مباريات الدوري اليوم كالتالي..