شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 3/3/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت ساحة الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتي يعد أبرزها فوز الزمالك على بترو أتليتكو الأنجولي بهدف فى بطولة الكونفدرالية.

الأهلى ينهى أزمة سفر محمد الشناوى.. واللاعب جاهز لمواجهة فيتا كلوب

أعلن سمير عدلى، المدير الإداري بالنادى الأهلى، انتهاء أزمة سفر محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، وجاهزية الحارس الدولى لتدعيم الفريق فى مواجهة فيتا كلوب الكونغولى، بعد استخراج تصريح السفر الخاص به.

ونجح مسئولو الأهلى فى إنهاء الأزمة، والتى كادت تتسبب فى خسارة الفريق لجهود محمد الشناوى خلال مواجهة فيتا، ضمن مباريات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد إصابة شريف إكرامى، وبالتالي لا يوجد حارس مرمى جاهز للمواجهة سوى على لطفى .

طارق قنديل رئيساً لبعثة الأهلى فى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، طارق قنديل عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي ستسافر إلى الكونغو فجر الأربعاء المقبل لمواجه فيتا كلوب، والتي تأتي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في أخرى.

المقاصة يهزم الإنتاج الحربى 3 / 1 بالدورى

نجح فريق مصر المقاصة فى تحقيق فوزا غاليا على الإنتاج الحربى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الـ25 للدورى . كان مصر المقاصة قد تقدم بالهدف الأول عن طريق صلاح عاشور فى الدقيقة 13 ، وتعادل محمود البدرى للإنتاج الحربى فى الدقيقة 27 ، قبل أن يعود ميدو جابر فى إحراز الهدف الثانى للمقاصة فى الدقيقة 32 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

لاسارتي يضم أحمد فتحى وأزارو لقائمة الأهلي أمام بتروجت

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، القائمة التي تدخل معسكرًا مغلقًا، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة بتروجت، غدًا الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري العام .

واختار مارتن لاسارتى قائمة تضم 20 لاعبا من بينهم وليد أزارو وأحمد فتحي لأول مرة بعد تماثلهما للشفاء بعد غيابهم فترة اقتربت من الشهرين بسبب الإصابة .

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والـ 20 لاعبًا فى القائمة هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وأحمد فتحي.

خط الوسط: هشام محمد وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر وحمدي فتحي.

خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن وجونيور أجاي وجيرالدو دا كوستا.

الزمالك يُحيى آماله فى الكونفدرالية ويكسر العقدة بهزيمة بترو أتلتيكو 0/1

تغلب الزمالك على بترو أتلتيكو الأنجولى، بهدف دون رد سجله المغربى حميد أحداد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

بتلك النتيجة أحيى الزمالك آماله فى التأهل لدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية بتحقيق أول فوز له فى المجموعة الذى أدى إلى ارتقاء الفريق الأبيض للمركز الثانى برصيد 5 نقاط بشكل مؤقت بعد التعادل فى مباراتين والخسارة فى مباراة والانتصار اليوم ليصبح خلف جورماهيا الكينى المتصدر بـ6 نقاط والذى يليه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو ولكل منهما 4 نقاط، من المنتظر أن يقام لقاء نصر حسين داى وجورماهيا فى التاسعة من مساء اليوم فى الجولة الرابعة ليحسم الشكل النهائى لترتيب المجموعة.

الزمالك يصرف 50 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز على بترو أتلتيكو

قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، صرف 50 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بعد الفوز على بترو أتليتكو الأنجولى، بهدف دون رد سجله المغربى حميد أحداد، فى الجولة الرابعة للكونفدرالية الافريقية.

وقام رئيس نادى الزمالك، باجراء إتصال هاتفى بإسماعيل يوسف رئيس البعثة وعضو مجلس الادارة، أشاد من خلاله بالأداء الرجولى والقتالى للاعبين خلال اللقاء.

وكان الزمالك قد فاز على بترو أتلتيكو الأنجولى بهدف أحداد ليرتقى فى المركز الثانى بشكل مؤقت فى مجموعته برصيد 5 نقاط خلف المتصدر جورماهيا الكينى بـ6 نقاط وفى المركز الثالث نصر حسين داى بـ4 نقاط ويتساوى معه الفريق الأنجولى بنفس الرصيد من النقاط وينتظر الزمالك مواجهة جورماهيا ونصر حسين داى المقرر لها فى التاسعة من مساء اليوم لحسم الترتيب النهائى للمجموعة.

فيديو.. وادى دجلة يهرب من مراكز الهبوط ويتقدم 4 مراكز على حساب إنبى الأخير

فاز وادى دجلة على نظيره انبي بهدفين مقابل هدف واحد ، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، ليهرب الغزلان من مراكز الهبوط ويتقدم 4 مراكز دفعة واحدة، تاركا الفريق البترولى مع مدربه على ماهر فى قاع الجدول.

أحرز هدفي دجلة حسام عرفات ويوسف يعقوبو فى الدقيقتين 60 و 70،بينما أحرز عمر بسام هدف الفريق البترولي فى الدقيقة 95.