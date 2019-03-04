تعرف على قائمة بتروجت لمواجهة الأهلى غداً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار محمد عودة المدير الفنى لبتروجت 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلى غدا فى الجولة السادسة والعشرين للدورى جاءت القائمة على النحو التالى : Advertisements حراسة المرمى:محمد أبو النجا - على فرج. حراسة المرمى:محمد أبو النجا - على فرج. حمادة طلبة -أحمد عفيفي -حميد ماو -إبراهيم القاضي - محمود عماد - محمد صبحي - أحمد لالا - أحمد تمساح - علي عيد - أحمد السباعي - حسام حسن - عبد الرحمن السويسي - مؤمن إبراهيم - أحمد عبد الرسول - أحمد العجوز - احمد زولا - محمود صلاح - أحمد سالم صافي - محمد فييرا - كريس جادي.

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