شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش ضد المصرى ..إسلام عيسي يدعم وجود البورسعيدية بالمركز الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح النادي المصرى من تأمين موقعه فى المربع الذهبى للدوري المصرى مستمرا فى صحوته مع إيهاب جلال المدير الفنى بعدما حقق الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

طلائع الجيش ضد المصرى

شهدت مباراة طلائع الجيش ضد المصرى قوة وندية بين الفريقين، حتى تمكن إسلام عيسى لاعب المصرى من استغلال سهو مدافعى الطلائع ليسجل هدف الفوز لفريقه فى الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

وفى الدقيقة 83 من مباراة طلائع الجيش ضد المصرى تلقى أوستين أموتو لاعب المصرى البطاقة الصفراء الثانية "طرد" ليستكمل الفريق البورسعيدى المباراة بـ 10 لاعبين، وهنا كانت نقطة التحول حيث سيطر الطلائع على الوقت المتبقي من اللقاء وكاد أن يحرز لاعبيه هدف التعادل.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد المصرى للنقطة 38 نقطة مدعما موقعه فى المركز الرابع متفوقا على المقاصة بفارق الأهداف فقط، بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 11 وخسر 4 لقاءات، مازال لديه مباراة مؤجلة فيما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 27 فى المركز العاشر، بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 9 وخسر 10.