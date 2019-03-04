صور.. محمد فضل يتفقد أعمال تطوير هيئة استاد القاهرة استعدادا لأمم إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بتفقد أعمال تطويروإصلاحات استاد القاهرة استعدادا لاستضافة مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 يونيو القادم . ويشهد المحيط الداخلى للإستاد أعمال هدم من أجل عمل بناءات تجميلية قبل انطلاق البطولة. كانت مصر حصلت على شرف التنظيم بعد سحب الكاف ملف التنظيم من الكاميرون بسبب عدم الجاهزية . جاء نجاح مصر فى الحصول على التنظيم فى ظل تفوق الملف المصري على جنوب إفريقيا التي تقدمت بملف أيضا للفوز بالتنظيم، وحصلت مصر على 16 صوتا مقابل صوتا وحيدًا لجنوب أفريقيا. Advertisements استاد القاهرة استاد القاهرة اعمال حفر باستاد القاهرة

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