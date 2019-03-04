شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك و بترو اتليتكو .. احداد يسجل أغلى الأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادي الزمالك فى العودة لانتصاراته الأفريقية خارج ملعبه بعد غياب 987 يومًا، بالفوز على بترو أتلتيكو الأنجولى، مساء اليوم، بهدف نظيف سجله حميد أحداد فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

تسبب فوز فريق الزمالك على بترو اتليتكو فى مباراة اليوم فى احتلال الفريق الأبيض المركز الثالث بترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بهدف نظيفه أحرزه المغربى حميد أحداد، فى المباراة التى جمعتهما علي ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

فاز نادى نصر حسين داى الجزائرى على جورماهيا الكينى ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" فى المباراة التى جمعتهما ملعب 5 يوليو بالعاصمة الكينية نيروبى، بهدف دون رد، قافزا لصدارة المجموعة.

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ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

بعد نتائج مباريات اليوم الأحد فى مجموعة الزمالك الأفريقية ، جاء الترتيب كالتالى، نصر حسين داى يرفع رصيده للنقطة 7 متصدرا لجدول المجموعة الرابعة، بينما يتجمد رصيد جورماهيا الكينى عند النقطة 6 محتلا المركز الثانى، فيما يحتل الزمالك المصرى المركز الثالث برصيد 5 نقاط بعد فوزه على بترو أتليتكو الإنجولى الذى يتزيل جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.