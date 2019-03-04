شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية .. الأبيض يحتل المركز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب فوز فريق الزمالك على بترو اتليتكو فى مباراة اليوم فى احتلال الفريق الأبيض المركز الثالث بترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بهدف نظيفه أحرزه المغربى حميد أحداد، فى المباراة التى جمعتهما علي ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

وفى نفس مجموعة الزمالك بالكونفدرالية فاز نادى نصر حسين داى الجزائرى على جورماهيا الكينى ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" فى المباراة التى جمعتهما ملعب 5 يوليو بالعاصمة الكينية نيروبى، بهدف دون رد، قافزا لصدارة المجموعة.

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مجموعة الزمالك فى الكونفدراليةت

فوز حسين داى يرفع رصيده للنقطة 7 متصدرا لجدول (المجموعة الرابعة) مجموعة الزمالك بالكونفدرالية، بينما يتجمد رصيد جورماهيا الكينى عند النقطة 6 محتلا المركز الثانى، فيما يحتل الزمالك المصرى المركز الثالث برصيد 5 نقاط بعد فوزه على بترو أتليتكو الإنجولى الذى يتزيل جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.