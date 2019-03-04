شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يشكل فريق عمل بشأن البرنامج الخدمى الاجتماعى الجديد "بنحب مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نادى بيراميدز، عبر بيان له بشأن البرنامج الخدمى الاجتماعى الجديد والذى سيحمل اسم "بنحب مصر"، تشكيل فريق عمل برئاسة الكابتن حسام البدرى، يختص بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتأكد من الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

ونشر نادى بيراميدز، عبر السوشيال ميديا "بيانا" بشأن البرنامج الخدمى الاجتماعي الجديد والذى سيحمل اسم "بنحب مصر".

وفيما يلى نص البيان:

"بناءا على توجيهات من مالك نادى بيراميدز، شكلت إدارة النادى فريق عمل برئاسة الكابتن حسام البدرى ، وعضوية الأستاذ محمد العاصى، والمهندس أحمد عفيفى ، وتحت إشراف سعادة الأستاذ سالم الشامسى والأستاذ عمر ناظر.

Advertisements

ويختص فريق العمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والـتأكد من الحصول على كافة الموافقات الرسمية اللازمة تمهيدا لإطلاق البرنامج الاجتماعى الخدمى والذى سيحمل اسم "بنحب مصر".

وسيبدأ فريق العمل فى استقبال الأفكار والاقتراحات بعد التأكد من إنهاء كافة الاجراءات الرسمية اللازمة، سعيًا منه لتمكين البرنامج من تغطية أكبر قدر ممكن من المجالات والخدمات الخيرية والاجتماعية والرياضية".